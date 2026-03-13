Cevat Paşa, 88'inci Yılında Anıldı

ÇANAKKALE Savaşları'nın önemli kahramanlarından Müstahkem Mevki Komutanı Miralay Cevat Paşa, ölümünün 88'inci yıl dönümünde törenle anıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında; Çanakkale Savaşları'nın kahramanlarından Müstahkem Mevki Komutanı Miralay Cevat Paşa, ölümünün 88'inci yıl dönümünde Cevat Paşa Parkı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene; Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Vekili Yusuf Kartal, askeri erkan, gaziler, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Müstahkem Mevki Komutanı Miralay Cevat Paşa'nın biyografisi okundu.

'GİTTİLER, GEÇEMEDİLER, GEÇEMEYECEKLER' SÖZÜ İLE ANILDI

Programda konuşan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, "Cevat Paşa, mensubu olduğu kuşağın seçkin subaylarından birisiydi. Son derece başarılı bir askeri eğitimi ve askeri kariyeri var. Harp akademisini birincilikle bitirmiş. Bununla da yetinmemiş Almanya'da yine Alman Harp Akademisi'nde eğitim görmüş. Bu kadro Balkan Harbi ile başlayıp 1'inci Dünya Savaşı'nda devam edip, en nihayetinde İstiklal Harbi ile sonuçlanan 10 yıllık kesintisiz bir muharebe dönemi subay kadrosudur. Bu çok istisnai bir durumdur. Bu kadar uzun süre harp etmek, her ordu için, her millet için üstesinden gelinebilecek bir durum değildir. Hamdolsun Türk milleti, Türk ordusu bunu başarmıştır. Cevat Paşa, savaş başlamadan önce buraya müstahkem mevki komutanı olarak görevlendirilmiş. Bu sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirerek, 18 Mart 1915'te düşman donanmasının nihai taarruzunu, bertaraf edilmesine büyük katkı sağlamıştır. Onun 18 Mart'taki 'Gittiler geçemediler, geçemeyecekler' sözü ile Çanakkale'nin geçilmez olduğu tarihin sayfalarına kazınmıştır" dedi. Konuşmaların ardından dua edilip, protokol üyeleri ve katılımcıların Cevat Paşa Anıtı'na karanfil bırakması ile program sona erdi.