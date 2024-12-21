Cevdet Yılmaz: "61 Yıl Önce Eoka Tarafından Kıbrıs Türklerine Yönelik \'Kanlı Noel\' Saldırıları Tarihe Kara Leke Olarak Kazındı"

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "61 yıl önce Rum terör örgütü EOKA tarafından Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan 'Kanlı Noel' saldırıları, tarihe kara bir leke olarak kazınmıştır. Bu vahşetin sorumluları, birlik ve beraberliğimiz karşısında amaçlarına ulaşamamıştır. Kanlı Noel'de şehit düşen kardeşlerimizi rahmetle anıyor, onların aziz hatırasını sonsuza dek yaşatacağımızı bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı cevdet Yılmaz, 61 yıl önde Rum terör örgütü EOKA'nın (Kıbrıslı Savaşçıların Milli Örgütü) şehit ettiği Kıbrıs Türklerini andı. Yılmaz, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklmada şunları söyledi:

"61 yıl önce Rum terör örgütü EOKA tarafından Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan 'Kanlı Noel' saldırıları, tarihe kara bir leke olarak kazınmıştır. Bu vahşetin sorumluları, birlik ve beraberliğimiz karşısında amaçlarına ulaşamamıştır. Maruz kaldıkları barbarlık ve zulüm karşısında asla boyun eğmeyen Kıbrıs Türk halkı, Anavatan Türkiye'nin sarsılmaz desteğiyle verdiği mücadelede zafere ulaşmış, onurlu direnişiyle tarih yazmıştır. Kanlı Noel'de şehit düşen kardeşlerimizi rahmetle anıyor, onların aziz hatırasını sonsuza dek yaşatacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız"