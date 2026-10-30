Cevdet Yılmaz, Berdimuhamedov'a nişan ve fahri doktora takdim törenine katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Cevdet Yılmaz, Berdimuhamedov'a nişan ve fahri doktora takdim törenine katılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cevdet Yılmaz, Türk Dünyası Diyalog Forumu'na ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov'a fahri doktora ile DEİK Stratejik Dostluk Nişanı takdim edilecek törenlere iştirak edecek. Törenlerde Berdimuhamedov'a fahri doktora ve DEİK stratejik dostluk nişanı verilecek.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Dünyası Diyalog Forumu'na, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov'a Fahri Doktora Unvanı Takdim Töreni ile DEİK Stratejik Dostluk Nişanı Takdim Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/08.30/15.00/16.00)

2- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Ataşehir-Göztepe Metrosu test sürüşüne katılacak.

(İstanbul/11.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenecek "Siyasette Kadın Olmak: Hikayelerimiz, Mücadelemiz ve Ortak Geleceğiz" programına katılacak.

(Ankara/18.00)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 12.? ?Türk Tıp Dünyası Kurultayı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi çerçevesinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenecek "Türk Dünyasında Diplomaside Kadın" paneline katılacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Genomik Test Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek.

(Ankara/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yol-İş Sendikası 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı ekonomik güven endeksini, temmuz-eylül dönemi turizm istatistiklerini, 2025 yılına ilişkin Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması'nı açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Atlanta)

2- Yemen'deki meşru hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Riyad)

3-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenecek, "Türk Dünyası Diyalog Forumu" programına katılacak.

(Ankara/08.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek basın toplantısında bu yılın 9 aylık turizm verilerini kamuoyuyla paylaşacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 10. haftası, TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacak.

(Konya/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, Turka Esenler Erokspor-KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

3- Nesine 3. Lig'in 9. haftası, 3. Grup'ta oynanacak 1 karşılaşmayla başlayacak.

4- Basketbol Avrupa Ligi'nin dokuzuncu haftasında; Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek, Beşiktaş ise İtalyan ekibi Virtus Bologna ile rakip sahada karşılaşacak.

(İstanbul/20.30/Bologna/22.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA
Türkiye İş KonseyiTürkmenistanPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
Canlı yayında QR kodunu gösterdi, takipçileri 600 bin liralık hesap çıkardı Canlı yayında QR kodunu gösterdi, takipçileri 600 bin liralık hesap çıkardı!
Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış
Kasayı açınca hayatının şokunu yaşadı 1,4 milyon TL’lik birikimini böcekler kemirdi Kasayı açınca hayatının şokunu yaşadı! 1,4 milyon TL’lik birikimini böcekler kemirdi
22:34
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
21:39
İsrail’de tüm oylar sayıldı Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis’te 61 sandalyeye ulaşamadı
İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı
20:51
Murat Kurum’la görüşen Mansur Yavaş’tan dikkat çeken sözler
Murat Kurum'la görüşen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler
20:40
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
19:06
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
18:59
Zelenski: Rusya’nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
Zelenski: Rusya'nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 00:46:17. #7.12#
SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz, Berdimuhamedov'a nişan ve fahri doktora takdim törenine katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android