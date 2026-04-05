Cevdet Yılmaz'dan 12 Bingölspor'a Tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2. Lig'e yükselen 12 Bingölspor'u tebrik etti.
Yılmaz, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"3. Lig 2. Grup'ta şampiyon 12 Bingölspor. Ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 2. Lig'e yükselme başarısı gösteren 12 Bingölspor'u tebrik ediyorum. Bu önemli başarıda emeği geçen yönetimi, teknik heyeti, futbolcuları ve destekleri ile her zaman takımının yanında olan kıymetli hemşehrilerimizi yürekten kutluyorum. 12 Bingölspor'a 2. Lig'de üstün başarılar diliyor, nice yeni zaferlere ulaşmasını temenni ediyorum."
