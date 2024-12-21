Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve spor camiasına başsağlığı diledi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Erzurum Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Judo Milli Takım sporcumuz Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum. Yaralanan milli sporcularımıza da acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Cevdet Yılmaz'dan Emre Yazgan'a Taziye - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?