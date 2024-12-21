Cevdet Yılmaz'dan Emre Yazgan'a Taziye - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz'dan Emre Yazgan'a Taziye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, çığda hayatını kaybeden sporcu Yazgan için başsağlığı diledi.

21.12.2024 15:46
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve spor camiasına başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Erzurum Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Judo Milli Takım sporcumuz Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum. Yaralanan milli sporcularımıza da acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Erzurum, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cevdet Yılmaz'dan Emre Yazgan'a Taziye - Son Dakika

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