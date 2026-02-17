(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Galatasaray'ın Juventus karşısında aldığı 5-2'lik galibiyet sonrası tebrik mesajı yayımladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, Juventus'u 5-2'lik farklı bir skorla yenerek ikinci tur için büyük avantaj sağlayan Galatasaray futbol takımını ve Galatasaray camiasını tebrik ediyorum. Deplasmanda oynanacak maç için temsilcimize şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Cevdet Yılmaz'dan Galatasaray'a Tebrik - Son Dakika
