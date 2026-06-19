Cevdet Yılmaz'dan YKS Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, bu bir sınav, hayatın tamamını değil, sadece belirli bir dönemini ifade eder. Bunu lütfen unutmayın. Rabbim hepinize zihin açıklığı ve emeklerinizin karşılığını almayı nasip etsin. Yolunuz, ufkunuz, bahtınız açık, başarılarınız daim olsun."