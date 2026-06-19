Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Sevgili gençler, bu bir sınav, hayatın tamamını değil, sadece belirli bir dönemini ifade eder. Bunu lütfen unutmayın. Rabbim hepinize zihin açıklığı ve emeklerinizin karşılığını almayı nasip etsin. Yolunuz, ufkunuz, bahtınız açık, başarılarınız daim olsun."
Son Dakika › Güncel › Cevdet Yılmaz'dan YKS Mesajı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?