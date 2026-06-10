Cevdet Yılmaz Ekonomi Kurulu ile Toplandı - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz Ekonomi Kurulu ile Toplandı

10.06.2026 22:15
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ekonomi kurulu üyeleriyle Külliye'de bir araya geldi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulumuzun üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Görüşmemizde, Kurulumuzun çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, kıymetli üyelerimizin görüş ve önerilerini dinleme imkanımız oldu. Ekonomi politikalarımıza sundukları değerli katkılar dolayısıyla kurul üyelerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cevdet Yılmaz Ekonomi Kurulu ile Toplandı - Son Dakika

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