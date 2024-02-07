Cevdet Yılmaz, İlham Aliyev\'i Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutladı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Can Azerbaycan'da bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Azerbaycan halkının desteği ile tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Sayın İlham Aliyev'i tebrik ediyor, yapılan seçimlerin kardeş Azerbaycan halkına ve bölgemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Türkiye ve Azerbaycan 'tek millet, iki devlet' şiarıyla geleceğe daha güçlü, istikrarlı ve kararlı bir şekilde yürümeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.