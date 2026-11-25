Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ailelerimizi bir arada tutan, toplumsal bağlarımızı güçlendiren en kıymetli değerlerimiz sevgi, saygı ve merhamettir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ailelerimizi bir arada tutan, toplumsal bağlarımızı güçlendiren en kıymetli değerlerimiz sevgi, saygı ve merhamettir. Bu değerleri hayatın her alanında hakim kılmak, kadına yönelik şiddet başta olmak üzere şiddetin hiçbir türüne yer olmayan güvenli ve huzurlu bir toplum inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur."