Cevdet Yılmaz, Turgutlu'daki silahlı saldırıda failin gözaltına alındığını açıkladı

Cevdet Yılmaz, Turgutlu'daki silahlı saldırıda failin gözaltına alındığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Turgutlu'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, yaralanan öğrencilere acil şifa diledi; failin gözaltına alındığını ve sürecin yakından takip edildiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin, "Fail gözaltına alınmış olup olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili kurumlarımız tarafından yürütülen süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen ve öğrencilerimizin yaralandığı elim hadise hepimizi derinden üzmüştür. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Fail gözaltına alınmış olup olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili kurumlarımız tarafından yürütülen süreci yakından takip ediyoruz."
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