Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Merkez Bankamızın ilave sıkılaştırıcı adımlarının yanı sıra, maliye politikası ve yapısal reformlar ile destekleyeceğimiz dezenflasyon sürecinde yılın ikinci yarısında belirgin sonuçlar alınacaktır." ifadesini kullandı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ocak ayına göre ivme kaybetse de şubat ayı enflasyonunun beklentilerin üstünde gerçekleştiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Merkez Bankamızın ilave sıkılaştırıcı adımlarının yanı sıra, maliye politikası ve yapısal reformlar ile destekleyeceğimiz dezenflasyon sürecinde yılın ikinci yarısında belirgin sonuçlar alınacaktır. 2025 yılında enflasyonla mücadele süreci çok daha hızlanacaktır. Orta vadede, 2026 perspektifinde ise sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz çerçevesinde tek haneli enflasyon oranlarına yeniden ulaşmaya kararlıyız."
Son Dakika › Güncel › Cevdet Yılmaz: İkinci yarıda dezenflasyon sürecinde belirgin sonuçlar alınacak - Son Dakika
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, ocak ve şubatta gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik çalışmalarını değerlendirdi. Pehlivan, 11 bin 730 asayiş olayının yaşandığını belirtirken, geçen yılın aynı dönemine göre asayiş olaylarının yüzde 5 azaldığını ifade etti. Ayrıca, terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonların sayısında artış olduğunu ve tutuklama oranının yüzde 164 arttığını söyledi.
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