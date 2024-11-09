Cevdetiyespor'dan Kaza Kurbanlarına Anma - Son Dakika
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Cevdetiyespor'dan Kaza Kurbanlarına Anma

Cevdetiyespor\'dan Kaza Kurbanlarına Anma

Osmaniye'de trafik kazasında hayatını kaybeden Cevdetiyesporlu isimler anıldı.

09.11.2024 18:05
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OSMANİYE'de 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Cevdetiyespor Kulübü Başkanı Erman Keleş ile birlikte Buğra Güzeloğlu, Fırat Mendiz ve Beyazıt Arık amatör lig karşılaşmasında anıldı.

Osmaniye 1. Amatör Ligde mücadele eden Cevdetiyespor 2. Hafta karşılaşmasında Osmaniyespor ile oynadı. Merkez sentetik sahadaki karşılaşmayı kulüp yöneticileri ile çok sayıda taraftar izledi. Cevdetiyesporlu oyuncular, müsabaka öncesi ısınma hareketleri için sahaya üzerlerinde Erman Keleş, Buğra Güzeloğlu, Fırat Mendiz ve Beyazıt Arık'ın fotoğraflarının ve siyah kurdele bulunan tişörtlerle çıktılar. Diğer takım oyuncuları ile birlikte sahaya giren futbolcular, Cevdetiyespor Kulübü Başkanı Erman Keleş ile Buğra Güzeloğlu, Fırat Mendiz ve Beyazıt Arık anısına pankart taşıdılar. Ayrıca, kollarına siyah bant taktılar.

Cevdetiyespor Kulüp Yöneticisi Mustafa Gök, "Elim bir trafik kazası sonucu Cevdetiyesporumuzun genç ve dinamik bir başkanı ile birlikte 3 gencimizi daha kaybettik. Cevdetiyeli 4 fidanımızı toprağa verdik. Onun üzüntüsü ile tüm sporcular sahaya buruk olarak çıkıyor. Burada galibiyet mağlubiyet önemli değil. Takım olarak çok üzüntü içerisindeyiz. Bugün ise oynanan Osmaniyespor ile Cevdetiyespor arasında oynanan amatör lig karşılaşmasına, rahmetli olan arkadaşlarımızın resimleri ile göğüs formasıyla sahaya çıktık" dedi.

Antrenörü Orçun Özcan ise konuşmasında, "Geçtiğimiz gün yaşanan üzücü trafik kazasında kasabamızın 4 gencini kaybettik. Bu kazada başkanımız Erman Keleş'te rahmetli oldu. Bizim için çok kıymetli ve çok değerliydi. Sahaya siyah kurdele ve fotoğraflarıyla çıkıyoruz" dedi.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/Osmaniye,

Kaynak: DHA

Osmaniye, 3-sayfa, trafik, Güncel, Spor, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cevdetiyespor'dan Kaza Kurbanlarına Anma - Son Dakika

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