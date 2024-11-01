Ceviz Üretiminde Makineleşme - Son Dakika
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Ceviz Üretiminde Makineleşme

Ceviz Üretiminde Makineleşme

Tokat'ta çiftçi, kurutma sorununu çözmek için kurutma makinesi alarak gelirini artırdı.

01.11.2024 12:19
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Tokat'ın Pazar ilçesinde 1350 rakımda ceviz üretimi yapan çiftçi, hasat sonrası geleneksel yöntemlerle cevizleri kurutmakta zorlanınca kurutma makinesiyle hem kendi hem diğer üreticilerin sorununa çözüm getirdi.

İlçeye bağlı Tepeçaylı köyünde yaşayan 52 yaşındaki çiftçi Sadettin Sağdıç, babasının yönlendirmesiyle 2001 yılında ceviz yetiştiriciliğine başladı.

Sağdıç'ın ve babasının yaklaşık 35 hektarlık alana diktiği 1000 ceviz fidanı 2011 yılında ürün vermeye başlayınca Sağdıç, hasat sonrası sağlıklı kurutma işlemi yapamadığı için ürün kaybı yaşadı.

Geleneksel yöntemleri terk edip makineleşmeye yönelen üreticilerin ürün kayıplarını azalttığını gören Sağdıç, aldığı kurutma makinesiyle cevizden elde ettiği geliri artırdı.

Sağdıç, AA muhabirine, aile olarak uzun yıllardır çiftçilikle uğraştıklarını, son yıllarda ceviz üretiminden de önemli bir gelir elde ettiklerini söyledi.

Bu yıl 2,5 ton ceviz hasat ettiklerini, kurutma sorununu ortadan kaldırdıkları için ürettikleri ürünü kısa sürede piyasaya sürebildiklerini anlatan Sağdıç, şöyle devam etti:

"Babamla 2001 yılında diktiğimiz cevizleri 2014 yılında aşıladık. Cevizleri chandler çeşidine çevirdik. 23 yıllık cevizlerimizden ürün alıyoruz. Cevizleri kurutmakta zorlanınca kurutma makinesine ihtiyaç duyduk. 2023 yılında kurutma makinemizi getirdik. Şu anda çok memnunuz. İklim şartlarından dolayı bizim cevizi kurutma şansımız hiç yoktu. Çünkü bu ayları görüyorsunuz yağmur oluyor, soğuk oluyor. Ceviz serme işi de yapamıyoruz. Ceviz sergisi yaptık hadi, sergiyi yapsak bile alttan nemleniyor. İklim şartları bizim burada çok zor. Çünkü 1350 rakım olduğu için şu aylarda cevizi kurutmak çok zor."

Çevredeki diğer üreticilerin de kurutma sorununu çözmüş olduklarını ifade eden Sağdıç, "Pazar ilçesi yöresinden cevizi kurutamayan arkadaşlarımız da geliyorlar. Cevizleri makinede kuruttuktan sonra kendilerine teslim ediyorum. Ceviz, makinede 30 saat ile 40 saat arasında kuruyor. Eskiden güneşte kurutuyorduk. Güneşte kuruduğu zaman cevizlerin içi çekiliyor." dedi.

Sağdıç, makineyi bir yıl önce 150 bin liraya satın aldığını, iki hasat sezonunda yaklaşık 20 ton ceviz kuruttuğunu, sadece kurutma işleminden 100 bin lira gelir elde ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Tarım, tokat, Son Dakika

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