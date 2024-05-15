Çevre Bakanı Özhaseki'ye Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödülü - Son Dakika
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Çevre Bakanı Özhaseki'ye Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödülü

Çevre Bakanı Özhaseki\'ye Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödülü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Avrupa-Akdeniz ve Körfez bölgelerinde, bölgenin barış ve refahına faaliyetleriyle katkıda bulunan projelere verilen Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Ödülü'nü, Portekiz'de düzenlenen törenle aldı.

15.05.2024 17:24
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Avrupa- Akdeniz ve Körfez bölgelerinde, bölgenin barış ve refahına faaliyetleriyle katkıda bulunan projelere verilen Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Ödülü'nü, Portekiz'de düzenlenen törenle aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, AKDENİZ-PA Ödülü, "Sıfır Atık" projesine verildi.

Ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan adına Bakan Özhaseki, bugün Portekiz'de düzenlenen törenle aldı.

Forum Braga Konferans Salonu'ndaki törende, PAM Genel Sekreteri Sergio Piazzi'nin elinden ödülü alan Özhaseki, Türkiye olarak, Akdeniz Parlamenter Asamblesine taraf olmaktan ve katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Özhaseki, törende yaptığı konuşmada da Sıfır Atık Hareketi'nin bütün dünyanın örnek aldığı bir çevre hareketi ve ekonomik döngü modeli haline geldiğini belirtti.

Sıfır Atık Hareketi'nin hem çevreyi koruduğunu hem de israfı önlediğini vurgulayan Özhaseki, "Hayatımızın her alanında ortaya çıkan atıkları dönüştürüp ekonomiye kazandırıyoruz. Toplanan atıklar sayesinde 185 milyar lira ekonomik kazanç sağlandı ve 498 milyon ağaç kurtarıldı. Deniz kirliliğiyle mücadele için oluşturduğumuz Sıfır Atık Mavi hareketimizle de 7,8 milyon ton plastik atığın geri dönüşümünü sağladık." bilgisini verdi.

"Sıfır Atık projesi bir marka oldu"

Özhaseki, 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildiğini ve tüm dünyada kutlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık projesi, döngüsel ekonomiye katkıları dolayısıyla Türkiye'nin dünyaya kazandırdığı bir marka oldu. Bugün küresel iklimimizde yaşanan değişikliklerle ilgili nereye gittiğimizi sorgulamamız ve ortak evimiz dünyamızın geleceğini koruyarak, kurtarmamız şarttır. Aksi takdirde gelecek kuşaklara kötü bir miras bırakmış olacağız. Bugün aldığımız ödül, Türk milleti olarak bu gidişe 'dur' demek için attığımız güçlü bir adımın sonucudur."

Konuşmasının sonunda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çeken Özhaseki, dünyaya çağrıda bulunarak, "Şu anda Akdeniz'in doğusunda bir soykırım yaşanıyor. Eşi benzeri hiç görülmemiş bir vahşet işleniyor. Kadınlar, çocuklar, gazeteciler öldürülüyor. Hastaneler bombalanıyor ve insanlık alemi basit çıkar hesaplarıyla sadece seyrediyor. Sizden tek istediğimiz, insani ve vicdani bir duruş. İnsanlık adına sadece 'ateşkes' deyin. 'İnsanlar, kadınlar, çocuklar yaşasın.' deyin ve dünya huzur bulsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çevre Bakanı Özhaseki'ye Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödülü - Son Dakika

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