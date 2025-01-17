Çevre Bakanlığı 200 Engelli Memur Alımı Yapacak

Güncel

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bakanlık bünyesinde çalışmak üzere 200 engelli memur alım sürecinin başladığını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, bakanlık bünyesinde görev yapacak 200 engelli memur için alım süreci bugün itibarıyla başladığını duyurdu. Başvuruların EKPSS puanı ile ÖSYM üzerinden yapılacağı bildirilirken, son başvuru tarihinin ise 27 Ocak Pazartesi olduğu belirtildi.