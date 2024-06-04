Çevre Dostu Dost Patiler Derneği, Çanakkale'de Dünya Çevre Günü etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Çevre Dostu Dost Patiler Derneği, Çanakkale'de Dünya Çevre Günü etkinliği düzenledi

Çevre Dostu Dost Patiler Derneği, Çanakkale\'de Dünya Çevre Günü etkinliği düzenledi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Çevre Dostu Dost Patiler Derneği, Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlik düzenledi. Şenlik, sahilde çöp toplama etkinliği ve kermes ile başladı. Öğrenciler, Atıkcan ile oynayarak çevre bilinci konusunda bilgilendirildi. Çevre Haftası etkinlikleri Bolayır altı sahilinde de gerçekleştirilecek.

04.06.2024 09:39
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Çevre Dostu Dost Patiler Derneğinden Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

İlçenin sahil kesimindeki Feneraltı çay bahçesinde, Çevre Dostu Dost Patiler Derneği tarafından düzenlenen şenlik, Çöpüne Sahip Çık Vakfı üyeleri, öğrenciler, öğretmenler, dernek üyelerin ve vatandaşların sahilde çöp toplama etkinliği ile başladı.

Çöp toplama etkinliğinin ardından çay bahçesinde kermes düzenlendi. Öğrenciler, Çöpüne Sahip Çık Vakfı'nın maskotu haline gelen Atıkcan ile hem oynadı hem de çevre bilinci konusunda bilgilendiler.

Çevre haftası şenliklerine katılan tüm katılımcılara teşekkür eden Çevre Dostu Dost Patiler Derneği yöneticisi Nevin Gökgöz, "Hepimizin çevre bilinci konusunda zihinlerimize kazınması gereken nokta; doğanın yaşamak için insanoğluna ihtiyacı olmadığı ama insanoğlunun var olduğu sürece yaşamını devam ettirebilmek için doğaya ihtiyaç duymasıdır. Bu konuda her ferdin çevreci olma ve üzerine düşen görevi yapma mecburiyeti vardır. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için doğayı sevelim, yeşili koruyalım." dedi.

Çevre Haftası etkinlikleri 6 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da Bolayır altı sahilinde de gerçekleştirilecek. Şenliğe, Gazi Süleyman Paşa İlkokulu birinci sınıf öğretmenleri, öğrencileri, dernek üyeleri, vatandaşlar ile Çöpüne Sahip Çık Vakfı maskotu Atıkcan da katıldı.

Kaynak: AA

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