Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Başlıyor - Son Dakika
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Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Başlıyor

SANKO'nun düzenlediği yarışmaya başvurular 20 Şubat'a kadar devam ediyor. Ödüller 80 bin lira.

30.01.2025 14:20
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TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında SANKO yürütücülüğünde düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'na başvurular 20 Şubat'a kadar devam edecek.

TEKNOFEST açıklamasına göre, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması ile sınırlı kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayan, küresel ısınmanın önlenmesine katkıda bulunan, yenilikçi, teknolojik, ekonomik ve çevresel açıdan değerli çözümler sunan proje fikirlerinin geliştirilmesine zemin hazırlanıyor.

Çevre Teknolojileri ve Enerji Teknolojileri olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek yarışmanın Çevre Teknolojileri kategorisinde "atık yönetimi", "su yönetimi", "hava kalitesi yönetimi", "biyoçeşitlilik ve ekosistem yönetimi", "iklim değişikliği" kapsamındaki projeler değerlendirmeye alınacak.

Enerji Teknolojileri kategorisinde ise "enerji verimliliği", "yenilenebilir enerji kaynakları", "enerji depolama teknolojileri", "enerji yönetim sistemleri", "enerji kaynakları ve teknolojileri" kapsamında olan projeler değerlendirilecek.

Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm üniversite öğrencileri ve mezunların katılabildiği yarışmada, firmalar veya girişimler takım olarak da mezun seviyesinde başvuru yapabiliyor. Yarışmacılar en fazla 6 kişilik takımlar halinde başvurabiliyor.

Başvuruların 20 Şubat'a kadar devam edeceği yarışma sonucunda her iki kategoride birinciler 80 bin lira, ikinciler 70 bin lira, üçüncüler ise 60 bin lira ödül kazanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Başlıyor - Son Dakika

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