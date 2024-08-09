Çevreyi kirleten 16 işletmeye 12 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika
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Çevreyi kirleten 16 işletmeye 12 milyon lira ceza kesildi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Bolu'da Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı'nda çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösteren 16 işletmeye 12 milyon lira ceza kesti.

09.08.2024 11:49  Güncelleme: 11:54
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Çevreyi kirleten 16 işletmeye 12 milyon lira ceza kesildi

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Bolu'da Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı'nda çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösteren 16 işletmeye 12 milyon lira ceza kesti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bolu kent merkezinden geçen Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı'na yönelik son dönemde artan çevre kirliliği ihbarları üzerine harekete geçti. Bakanlık, tespit edilen su kirliliği üzerine bölgedeki tesislerde denetim çalışmalarına hız verdi.

16 tesise 12 milyon lira ceza kesildi

Son 2 aydaki 39 denetimde, atıksu arıtma tesislerinden alınan 35 numune analiz edildi. Çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 16 işletmeye toplam 12 milyon 594 bin lira ceza uygulandı. Bakanlık, Gerede İlçesi'nde yapılan denetimlerde, su kirliliğine neden olduğu tespit edilen 60 deri işletmesi ve 1 kemik unu üretim tesisinin faaliyetlerini durdurdu.

Bolu Belediyesine de ceza yağdı

Bakanlık denetim ekipleri, Bolu Belediyesi'ne ait atıksu arıtma tesisinde de incelemelerde bulundu. Denetimlerde, atıksuların yalnızca bir kısmının arıtıldığı, büyük kısmının ise arıtılmadan doğrudan Büyüksu Deresi'ne verildiği belirlendi.

26 kat daha kirli

Alınan numunelerde, deşarj edilen suyun çevre mevzuatında izin verilen kirlilik değerlerinin yaklaşık 26 katı fazla kirlilik içerdiği tespit edildi. Bu ciddi ihlal nedeniyle Bolu Belediyesi'ne 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 161 bin 568 TL ceza verildi.

Adli süreç başlatıldı

Ayrıca, sorumlular hakkında adli süreç başlatıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, çevreyi koruma adına denetimlerin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Gerede, Bolu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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