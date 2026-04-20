Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız: "Ceyhan'ımızın İlk Araç Üst Geçit Köprüsünün Yapımına Başlıyoruz"

(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, "Seçimden önce Kadir Başkanımızın söz verdiği projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Ceyhan'ımızın ilk araç üst geçit köprüsünün yapımına başlıyoruz. Bu şehirde sadece yolları değil, geleceği de inşa ediyoruz" dedi.

Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız, Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın seçim vaatleri arasında yer alan ilçenin ilk köprülü kavşak (üst geçit) projesinde ihale sürecinin tamamlandığını, yer tesliminin yapıldığını ve yapım sürecinin başladığını açıkladı.

Yıldız, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yeni haftaya bir müjdeyle başlıyoruz. Seçimden önce Kadir Başkanımızın söz verdiği projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Ceyhan'ımızın ilk araç üst geçit köprüsünün yapımına başlıyoruz. Bu şehirde sadece yolları değil, geleceği de inşa ediyoruz. Bu şehrin hikayesini birlikte değiştiriyoruz. Bu proje, mali disiplin ve tasarruf anlayışımız doğrultusunda Ceyhan Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirilmektedir. İlk defa kendi imkanlarımızla bir köprüyü şehrimize kazandırıyoruz. Bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır."

150 günde tamamlanacak

İhalesi tamamlanan ve yer teslimi yapılan üst geçit projesinin 150 gün içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Yıldız, çalışmaların hızla başlayacağını belirtti. İbrahim Mete Bulvarı'ndan başlayarak TOKİ konutları bölgesine uzanacak ve Namık Kemal ile Cumhuriyet Mahalleleri yönünde devam edecek proje sayesinde kent içi trafik önemli ölçüde rahatlayacak. Proje ile birlikte vatandaşlar daha güvenli, hızlı ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşacak.

Ceyhan Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda alınan kararla, söz konusu yatırımın hızla hayata geçirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan güzergahta yapılacak projelendirme, yapım ve ihale süreçlerinin Ceyhan Belediyesi İmar, Şehircilik ve Çevre Müdürlüğü tarafından yürütülmesine karar verilmişti.

400 metrelik bir proje

Planlanan köprülü kavşak projesi; 104 metre açıklık, 11 metre genişlik ve toprakarme yapılarla birlikte yaklaşık 400 metre uzunluğa sahip olacak şekilde projelendirildi. Köprünün orta bölümünün yaklaşık 8 metre yüksekliğinde olması planlanıyor. Proje kapsamında Ulus, Mithatpaşa, Hürriyet, İstiklal ve Şahin Özbilen mahalleleri ile Cumhuriyet ve Namık Kemal mahalleleri birbirine bağlanacak. Bu yönüyle proje, Ceyhan'ın ilk araç üst geçit köprüsü olma özelliğini taşıyor.