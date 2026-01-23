Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız, Evde Sağlık Hizmeti Alan Vatandaşları Ziyaret Etti

Saha çalışmaları sırasında hemşehrilerine seslenen Yıldız, evde sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaparak, "Bugün sağlık ekibimizle birlikte sahadayız. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre tedavilerini evlerine giderek yerinde gerçekleştiriyor. Bugün de Mahmut amcamızın evine gidiyoruz; ona küçük ama anlamlı bir sürpriz yapacağız. Hemşehrilerimizin sağlığı bizler için çok kıymetli. Her koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.