Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız, Evde Sağlık Hizmeti Alan Vatandaşları Ziyaret Etti

(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, Ceyhan Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı evde sağlık ekipleriyle birlikte saha çalışmalarına katıldı. Yıldız, vatandaşlara sunulan evde bakım ve sağlık hizmetlerini yerinde takip etti.
Ceyhan Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü evde bakım hizmetlerini sürdürüyor. Birim çalışanı Damla hemşire ile birlikte evde sağlık hizmeti alan vatandaşları ziyaret eden Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, pansuman ve sağlık hizmetlerini yerinde inceledi. Ekiplerle birlikte beş ayrı adreste evde sağlık hizmetlerini takip eden Yıldız, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.
