Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız'dan Gece Mesaisindeki Vatandaşlara Sahurluk İkramı

(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, belediye aşevinde hazırlanan sahurluk ikramlıkları, gece saatlerinde işletmelere ve mesai başındaki vatandaşlara dağıttı.

Sahurda ilçe genelinde çeşitli işletmeleri ziyaret eden Yıldız, çalışanlarla sohbet ederek kolaylıklar diledi. Aşevinde hazırlanan sahurluk ikramlıkları vatandaşlara kendi elleriyle dağıtan Yıldız, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurguladı.

Yıldız, yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı; birlik, beraberlik ve dayanışma ayıdır. Gece mesaisinde çalışan, sahur vaktinde işinin başında olan hemşehrilerimizi ziyaret ederek aşevimizde hazırlanan sahurluk ikramlıkları kendilerine ulaştırdık. Emek veren tüm çalışanlarımıza kolaylıklar diliyor, Ramazan ayının tüm hemşehrilerimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ve işletme çalışanları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Ceyhan Belediyesi'ne teşekkür etti.