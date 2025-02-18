Ceyhan Belediye Başkanı Aydar: "Hemşehrilerimizin Memnuniyeti Bizim İçin Her Şeyden Önemli" - Son Dakika
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Ceyhan Belediye Başkanı Aydar: "Hemşehrilerimizin Memnuniyeti Bizim İçin Her Şeyden Önemli"

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Ceyhan Belediyesi, Kurtkulağı Mahallesi'nde temizlik çalışması yaptı. Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinledik. Hemşehrilerimizin memnuniyeti bizim için her şeyden önemli. Hizmetlerimiz artarak devam edecek" dedi.

18.02.2025 12:32  Güncelleme: 13:13
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(ADANA)- Ceyhan Belediyesi, Kurtkulağı Mahallesi'nde temizlik çalışması yaptı. Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinledik. Hemşehrilerimizin memnuniyeti bizim için her şeyden önemli. Hizmetlerimiz artarak devam edecek" dedi.

Ceyhan Belediyesi, kırsal mahallelerde başlattığı temizlik ve bakım seferberliği kapsamında Kurtkulağı Mahallesi'nde faaliyetlerini sürdürdü. Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip, mahallede kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. İşlemler kapsamında mahalle genelinde detaylı bir temizlik yapıldı, ağaç budama işlemleri gerçekleştirildi, bozuk yol ve kaldırımlar onarıldı. Özellikle Kurtkulağı Kervansarayı, Ali Ekinci Parkı, Kurtkulağı Camii, Şehit Öğretmen Ertan Sevim Parkı, Halk Kütüphanesi ve çevresinde bakım ve düzenleme çalışmaları titizlikle yürütüldü.

Mahalle esnafı ve sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Bakkal Soner Yıldız, "Ceyhan Belediyesi'nin yaptığı bu temizlikten dolayı Kadir Başkan'a ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi. Mahalle sakini Nesrin Yıldız ise "Kadir Aydar ve ekibine çok teşekkür ediyoruz, köyümüz tertemiz oldu, ellerine sağlık. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Ceyhan'da hiçbir mahalleyi diğerinden ayırmıyoruz. Merkezde ne varsa kırsalda da o olacak anlayışıyla hareket ediyoruz. Ekiplerimiz Kurtkulağı Mahalle'mizde kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışmasını tamamladı. Vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinledik. Hemşehrilerimizin memnuniyeti bizim için her şeyden önemli. Hizmetlerimiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Ceyhan Belediyesi'nin kırsal mahallelerde başlattığı temizlik ve bakım çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ceyhan Belediye Başkanı Aydar: 'Hemşehrilerimizin Memnuniyeti Bizim İçin Her Şeyden Önemli' - Son Dakika

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