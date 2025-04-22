Ceyhan Belediyesi, 23 Nisan Bayramı Öncesi Parkları Yeniledi

(ADANA) - Ceyhan Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi parklar, yeşil alanlar ve kent meydanlarında bakım, onarım ve dezenfekte çalışmalarını tamamladı.

Ceyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, oyun grupları elden geçirildi, park zeminleri yenilendi ve çocukların temas ettiği alanlar özel solüsyonlarla detaylı şekilde temizlendi. Aydınlatmalardan oturma alanlarına, yürüyüş yollarından çöp kovalarına kadar pek çok noktada bakım çalışmaları yürütüldü.

Belediye Başkanı Kadir Aydar, 23 Nisan'ın yalnızca çocukların değil, tüm toplumun bayramı olduğunu vurgulayarak, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesi için ekip arkadaşlarımızla birlikte seferber olduk. Tüm parklarımız çocuklarımızın güvenle oynayabileceği ve ailelerin keyifle vakit geçirebileceği bir hale getirildi" dedi.