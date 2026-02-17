Ceyhan'da İbadethaneler Temizleniyor

(ADANA) - Ceyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki ibadethanelerde kapsamlı temizlik çalışmalarına başladı.

Ceyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde merkez ve kırsal mahallelerde bulunan tüm camileri temizliyor. Halılardan avlulara, şadırvanlardan ortak kullanım alanlarına kadar her noktada detaylı temizlik yapılırken, ekipler belirlenen program doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"Ramazan ayını Ceyhan'da en güzel şekilde karşılamak için ekiplerimiz sahada görevine devam ediyor"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, ramazan ayının manevi atmosferine yakışır bir hazırlık gerçekleştirdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın ibadetlerini temiz ve güvenli ortamlarda yapabilmesi için merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan tüm ibadethanelerimizde temizlik çalışmalarını başlattık. Ramazan ayını Ceyhan'da en güzel şekilde karşılamak için ekiplerimiz sahada görevine devam ediyor" dedi.