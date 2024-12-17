Ceyhan Belediyesi Kırsal Mahallelerde Temizlik Seferberliği Başlattı

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(ADANA)- Ceyhan Belediyesi, merkez mahallelerde başlattığı temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını kırsal mahallelerde de sürdürüyor. Belediye, son olarak Hamdilli, İmran ve Soğukpınar mahallelerinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ceyhan Belediyesi Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan ilçedeki camileri temizlerken diğer yandan da parklarda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Ayrıca cadde ve sokaklarda detaylı temizlik çalışmaları devam ediyor.

"Bizim için Ceyhan'ın her köşesi eşit derecede önemli"

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Merkez mahallelerimizde başarıyla yürüttüğümüz temizlik seferberliğimizi kırsal mahallelerimize de taşıdık. Hamdilli, İmran ve Soğukpınar'da yaptığımız çalışmalarla, vatandaşlarımızın yaşadığı alanları daha temiz, daha düzenli bir hale getirdik. Bizim için Ceyhan'ın her köşesi eşit derecede önemli. Bu anlayışla hizmetlerimize aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade eden mahalle sakinleri ise Ceyhan Belediyesi'ne teşekkür etti.