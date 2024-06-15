Ceyhan Belediyesi Kurban Bayramı öncesi temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı

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(ADANA) - Ceyhan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kent genelinde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kadir Aydar, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için bayram süresince mesaimize ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

Ceyhan'da Atatürk Caddesi'nden başlayıp Kızılay Caddesi'nde devam eden temizlik çalışması, İnönü ve Orhan Ekinci Bulvarı'nın sonuna kadar çift yönlü olarak yürütüldü. İlçedeki parkların ve yeşil alanların bakım onarım çalışmalarını da yapan ekipler, mahalledeki rutin konteynerleri tazyikli su ile yıkayarak dezenfekte etti.

Çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Aydar, Ceyhanlıların Kurban Bayramı'nda hiçbir sıkıntı yaşamaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.