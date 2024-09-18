Ceyhan Belediyesi\'nde Madde Bağımlılığı Farkındalık Semineri Düzenlendi

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(ADANA)- Ceyhan Belediyesi personeli için ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği tarafından 'Madde Bağımlılığı Farkındalık Semineri' düzenlendi.

Ceyhan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği tarafından Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde, Belediye personeline yönelik 'Madde Bağımlılığı Farkındalık Semineri' gerçekleştirildi. Seminerde, madde bağımlılığıyla mücadeleye ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı ve bağımlılığın toplumsal etkileri üzerinde duruldu.

Eğitimde, madde bağımlılığına karşı alınabilecek önlemler, bağımlı bireylere yaklaşım şekilleri ve toplum olarak mücadele yolları detaylı bir şekilde ele alındı.

"Uyuşturucu ve bağımlılığa karşı topyekün mücadele etmeliyiz"

Belediye Başkanı Kadir Aydar, uyuşturucu ile mücadelede bilinçlenmenin önemine dikkat çekerek, "Sağlıklı bir gelecek için toplumsal iş birliği şart. Ceyhan Belediyesi olarak, sadece fiziki hizmetlerle değil, toplum sağlığını koruyacak adımlar atarak da halkımızın yanındayız. Uyuşturucu ve bağımlılığa karşı topyekün mücadele etmeliyiz. Bu mücadelede de herkesin sorumluluk alması gerektiğine inanıyoruz" dedi.