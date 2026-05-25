Ceyhan Belediyesi'nden emeklilere bayram desteği

25.05.2026 11:30
Ceyhan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kriterleri karşılayan 2 bin emeklinin hesabına bayram ikramiyelerini yatırdı. Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, emeklilerle bir araya gelerek desteklerin süreceğini belirtti.

Ceyhan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde 20 bin TL aylık alan emeklilere 5 bin TL, 20-25 bin TL arası aylık alanlara 2 bin 500 TL, 25 bin TL ile asgari ücret arası aylık alanlara ise bin TL destek ödemesi yaptı. 2024 yerel seçimlerinden bu yana üç bayramda toplam 7 bin 750 emekliye bayram desteği sağlandı.

Programda konuşan Yıldız, emeklilerin ekonomik zorluklarının farkında olduklarını ve sosyal destek çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti. Yıldız, Başkan Kadir Aydar'ın seçim öncesi verdiği sözleri yerine getirdiklerini, emekliler lokali ve kent meydanları oluşturduklarını belirtti. Ayrıca SGK'sı olmayan 5 bin 500 ev kadınına pazar desteği, üniversite öğrencilerine harçlık, kırtasiye yardımı ve engellilere tekerlekli sandalye desteği sağlandığını açıkladı.

Emekliler ise destekten dolayı teşekkür ederek, belediye yönetimine minnettarlıklarını dile getirdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

