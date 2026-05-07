Ceyhan Belediyesi'nden 5 Bin 500 Ev Hanımına Pazar Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ceyhan Belediyesi'nden 5 Bin 500 Ev Hanımına Pazar Desteği

07.05.2026 11:12  Güncelleme: 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceyhan Belediyesi, sosyal yardımlar kapsamında 5.500 ev hanımına kişi başı 2.000 TL pazar desteği ödemesi gerçekleştirdi. Bu destek, dar gelirli ailelerin bütçelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

(ADANA) - Ceyhan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği destek projelerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan ve kriterlere uygun olduğu tespit edilen 5 bin 500 ev hanımının hesabına kişi başı 2 bin TL pazar desteği yatırıldı.

İlçe genelinde sosyal destek çalışmalarını sürdüren Ceyhan Belediyesi, özellikle dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik projeleriyle dikkati çekiyor. Bu kapsamda 5 bin 500 ev hanımına gerçekleştirilen destek ödemesiyle birlikte binlerce ailenin bütçesine katkı sağlanırken, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olunması hedefleniyor.

Önemli sosyal destekler hayata geçirildi

Ceyhan Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında daha önce de birçok önemli projeyi hayata geçirmişti. Emeklilere bayram ikramiyesi desteği sağlayan belediye, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kırtasiye yardımı yapmış, üniversiteyi ilk kez kazanan öğrencilere 5'er bin TL eğitim desteği vermişti. Bunun yanı sıra üniversite sınavına ilk kez girecek öğrencilere sınav kayıt ücret desteği sağlayan belediye, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda yardımlarını da aralıksız sürdürüyor.

"Fedakar ev hanımlarımızın yanındayız"

Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, destek ödemeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Yıldız, "Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar'ın seçim öncesinde hemşehrilerimize verdiği sözleri tek tek yerine getirmeye devam ediyoruz. Hayatın her alanında büyük emek veren, aile bütçesini ayakta tutmak için fedakarca mücadele eden kıymetli ev hanımlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmıyor, ilçemizde dayanışmayı büyütüyoruz. Başvuruda bulunup kriterlere uygunluğu belirlenen 5 bin 500 ev hanımımıza 2 bin TL pazar desteğini hesaplarına yatırdık. Güle güle harcasınlar. Ceyhan'da sosyal desteklerimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceyhan Belediyesi'nden 5 Bin 500 Ev Hanımına Pazar Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
İşte Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’yi emanet edeceği hoca İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi emanet edeceği hoca
Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz Boğazı kararı Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı kararı
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
Ülkede şok uygulama Zorbalık yapan öğrencilere “sopa cezası“ getirildi Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı

11:55
Alperen Şengün’e büyük ayıp Adı 1. sırada çıktı
Alperen Şengün'e büyük ayıp! Adı 1. sırada çıktı
11:34
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
11:29
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
11:26
Acun Ilıcalı’dan kendi yıldızı hakkında bomba Fenerbahçe sözleri: 25 golden aşağı atmaz
Acun Ilıcalı'dan kendi yıldızı hakkında bomba Fenerbahçe sözleri: 25 golden aşağı atmaz
11:16
Mısır televizyonunda “Yıldırımhan“ övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Mısır televizyonunda "Yıldırımhan" övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
10:58
İşte Aziz Yıldırım’ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
İşte Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 12:02:09. #7.12#
SON DAKİKA: Ceyhan Belediyesi'nden 5 Bin 500 Ev Hanımına Pazar Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.