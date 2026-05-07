Ceyhan Belediyesi'nden 5 Bin 500 Ev Hanımına Pazar Desteği

(ADANA) - Ceyhan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği destek projelerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan ve kriterlere uygun olduğu tespit edilen 5 bin 500 ev hanımının hesabına kişi başı 2 bin TL pazar desteği yatırıldı.

İlçe genelinde sosyal destek çalışmalarını sürdüren Ceyhan Belediyesi, özellikle dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik projeleriyle dikkati çekiyor. Bu kapsamda 5 bin 500 ev hanımına gerçekleştirilen destek ödemesiyle birlikte binlerce ailenin bütçesine katkı sağlanırken, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olunması hedefleniyor.

Önemli sosyal destekler hayata geçirildi

Ceyhan Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında daha önce de birçok önemli projeyi hayata geçirmişti. Emeklilere bayram ikramiyesi desteği sağlayan belediye, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kırtasiye yardımı yapmış, üniversiteyi ilk kez kazanan öğrencilere 5'er bin TL eğitim desteği vermişti. Bunun yanı sıra üniversite sınavına ilk kez girecek öğrencilere sınav kayıt ücret desteği sağlayan belediye, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda yardımlarını da aralıksız sürdürüyor.

"Fedakar ev hanımlarımızın yanındayız"

Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, destek ödemeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Yıldız, "Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar'ın seçim öncesinde hemşehrilerimize verdiği sözleri tek tek yerine getirmeye devam ediyoruz. Hayatın her alanında büyük emek veren, aile bütçesini ayakta tutmak için fedakarca mücadele eden kıymetli ev hanımlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmıyor, ilçemizde dayanışmayı büyütüyoruz. Başvuruda bulunup kriterlere uygunluğu belirlenen 5 bin 500 ev hanımımıza 2 bin TL pazar desteğini hesaplarına yatırdık. Güle güle harcasınlar. Ceyhan'da sosyal desteklerimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.