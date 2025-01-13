Ceyhan Belediyesi'nden Çocuklara Çevre Bilinci: 'Dünya Bizim Evimiz' Oyunu - Son Dakika
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Ceyhan Belediyesi'nden Çocuklara Çevre Bilinci: 'Dünya Bizim Evimiz' Oyunu

Ceyhan Belediyesi\'nden Çocuklara Çevre Bilinci: \'Dünya Bizim Evimiz\' Oyunu

Ceyhan Belediyesi, çocuklar için düzenlediği 'Dünya Bizim Evimiz' adlı oyunla çevre bilincini eğlenceli bir şekilde aşılamayı hedefliyor. Etkinlikte doğanın korunması, geri dönüşüm ve çevre dostu yaşam konuları ele alındı.

13.01.2025 10:11  Güncelleme: 10:15
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(ADANA)- Ceyhan Belediyesi, 'Dünya Bizim Evimiz' adlı oyunu çocuklarla buluşturdu. İki seans oynanan oyunda doğanın korunması, geri dönüşüm ve çevre dostu yaşam konuları ele alındı.

Ceyhan Belediyesi, Bosch Çevre Tiyatrosu'nun Dünya Bizim Evimiz adlı oyununu çocuklarla buluşturdu. Çevre bilincini eğlenceli bir dille anlatan oyun, çocukların çevreye duyarlılığını artırmayı hedefledi. Saat 13.00 ve 15.00'te gerçekleştirilen seanslarda minikler hem eğlendi hem de doğayı korumanın önemini öğrendi. Oyunda, doğanın korunması, geri dönüşüm ve çevre dostu yaşam gibi konular işlendi.

"Ceyhan'da bu tür etkinlikleri daha da artıracağız"

Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, çocuklara kültür ve sanat yoluyla bilinç kazandırmanın önemine vurgu yaparak, "Çocuklarımız geleceğimizdir. Onlara sadece güzel bir çevre değil, aynı zamanda kültür ve sanatla dolu bir dünya bırakmak istiyoruz. Ceyhan'da bu tür etkinlikleri daha da artıracağız" dedi.

Veliler, çocukların sanatsal ve çevresel farkındalık kazanmalarının önemine dikkat çekerek bu tür etkinliklerin devamını diledi.

Ceyhan Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleriyle çocukların eğitimine katkı sunmaya devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ceyhan Belediyesi'nden Çocuklara Çevre Bilinci: 'Dünya Bizim Evimiz' Oyunu - Son Dakika

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