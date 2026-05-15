Ceyhan'da ATM'ye Taşlı Saldırı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, eline aldığı büyük taşla banka ATM'sine zarar verdi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Ceyhan Kaymakamlığı yanında bulunan banka ATM'lerinin olduğu noktada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle sinirlenen bir vatandaş, yerden aldığı büyük taşı banka ATM'sine vurdu. ATM ekranı parçalanırken, saldırganın daha sonra taşı tekrar aldığı yere koyduğu görüldü. Çevredeki vatandaşlar ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yakalanan saldırgan, emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN,(Adana),