Ceyhan\'da Dev Ekran Kurulacak

Güncel

(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz ile karşılaşacağı Avrupa Şampiyonası maçı için ilçede dev ekran kurulacağını açıkladı.

Montella yönetiminde Euro 2024'e iyi bir başlangıç yapan milliler, Portekiz karşılaşmasına odaklandı.

Ceyhan Belediyesi Başkanı Kadir Aydar, ilçe sakinlerinin maç heyecanını beraber yaşayabilmesi için Atatürk Kent Meydanı'na dev ekran kuracağını duyurdu.

Ceyhanlı vatandaşları Atatürk Kent Meydanı'na davet eden Başkan Aydar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırmızını, beyazını giy gel. Ceyhan halkının isteğini yerine getiriyoruz. 22 Haziran cumartesi günü saat 19: 00' da Türkiye-Portekiz maçını, Atatürk Kent meydanında izleyip, Euro 2024 heyecanını hep birlikte yaşayalım" dedi.