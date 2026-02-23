Ceyhan Belediyesi, Binlerce Vatandaşı Cumhuriyet Meydanı'nda Düzenlenen İftarlarda Buluşturdu - Son Dakika
Ceyhan Belediyesi, Binlerce Vatandaşı Cumhuriyet Meydanı'nda Düzenlenen İftarlarda Buluşturdu

23.02.2026 10:35  Güncelleme: 11:28
Ceyhan Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği iftar programlarıyla binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturdu. Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, programa katılan vatandaşlarla yakından ilgilendi ve kardeşliğin, paylaşmanın önemine vurgu yaptı.

(ADANA) - Ceyhan Belediyesi, ramazan ayının gelmesiyle Kaymakamlık önü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği iftar programlarında binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturdu. İki gün boyunca gerçekleştirilen organizasyonda birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ön plana çıktı.

Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, Cumhuriyet Meydanı'ndaki iftar programlarında vatandaşlara yemek ikram ederek hemşehrileriyle yakından ilgilendi. Masaları tek tek dolaşan Yıldız, vatandaşlarla sohbet ederek ramazan aylarını tebrik etti.

Programda Kur'an-ı Kerim okunurken; dualarla ramazanın manevi atmosferi Cumhuriyet Meydanı'na yansıdı. İftar programına kurum müdürleri, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, çarşı esnafı ve binlerce vatandaş katıldı.

İftar programında konuşan Yıldız, "Ramazan ayı; kardeşliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği mübarek bir aydır. Ceyhan Belediyesi olarak hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sofralar sadece yemek sofraları değil; gönüllerimizin birleştiği, dualarımızın ortaklaştığı sofralardır. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Ramazanın ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

