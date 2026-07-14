Ceyhan\'da Trafik Kazası: 24 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), - ADANA'nın Ceyhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, otoyol gişelerinin beton bariyerine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Barış Yaşa (24), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan Gişeleri'nde meydana geldi. Barış Yaşa'nın kontrolünü yitirdiği 01 BGF 326 plakalı otomobil, otoyol gişelerindeki beton bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye erlerinin uzun süren çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Barış Yaşa, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşa'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.