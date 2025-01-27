Ceyhan Nehri\'nde Balık Ölümleri İnceleniyor

Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde balık ölümleri görülen Ceyhan Nehri'ndeki sudan yeni numune alındı.

Nehrin Gözler Mahallesi'ndeki kısmında balık ölümleri görülmesi üzerine dün İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce başlatılan inceleme sürdürüldü.

Bölgede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri yeni su numuneleri aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri de nehir yakınındaki Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi içindeki yağmur suyu tahliye kanallarında inceleme yaptı.

Adana'da balık ölümleri görülen Ceyhan Nehri'nde dün inceleme başlatılmıştı.