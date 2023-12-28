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Ceylanpınar'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 15 tutuklama - Son Dakika
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Ceylanpınar'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 15 tutuklama

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığına yönelik 19 şüpheliden 15'i tutuklandı. Ekipler, sınır hattında termal kameralarla yapılan çalışmada, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan 129 kaçak göçmen ile 19 organizatörü yakaladı.

Ceylanpınar\'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 15 tutuklama
28.12.2023 - 12:49,
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ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında Ceylanpınar ilçesinde çalışma başlattı. Ekipler, sınır hattında termal kameralarla yapılan çalışmada, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan 129 kaçak göçmen ile 19 organizatörü yakaladı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 15'i tutuklandı, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA
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