Sinop'un Boyabat ilçesinde "Ceza İnfaz Personeli Günü" kutlandı.

Boyabat adliye binasında gerçekleştirilen programda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik teşkilatında görev yapan personelin adalet sisteminin etkin, güvenli ve insan odaklı yürütülmesinde önemli rol üstlendiklerini söyledi.

Ceza infaz personelinin günlerini kutlayan Akın, "Fedakarlık, sabır ve yüksek sorumluluk bilinciyle görev yapan tüm ceza infaz personelimizin 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Adalet hizmetlerinin görünmeyen kahramanları olan personelimiz, insan onuruna saygıyı esas alan çalışmalarıyla hem kamu güvenliğine hem de toplumsal huzura önemli katkılar sunmaktadır." dedi.

Programa Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Uluğ, adliyede görevli hakim ve savcılar katıldı.