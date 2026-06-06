Ceza İnfaz Personeli Günü'nde Teşekkür - Son Dakika
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Ceza İnfaz Personeli Günü'nde Teşekkür

06.06.2026 14:05
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Bakan Gürlek, ceza infaz personelinin kamu düzeni için önemine vurgu yaptı, teşekkür etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Kamu düzeninin, toplumsal huzurun ve devlet otoritesinin temel taşı olan büyük bir fedakarlık zincirinin kahramanları olarak sizlerle iftihar ediyoruz." ifadesini kullandı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde insan onurunu önceleyen bir anlayışla hükümlü ve tutukluların ıslahı, topluma kazandırılması, kamu düzeninin korunması ve milletin huzuru için özveriyle çalışan tüm personele teşekkür etti.

Bakan Gürlek, konuşmasına yer verilen videoda ise devletin köklü adalet hafızasına hizmet eden büyük bir teşkilatın tarihini, birikimini, kurumsal anlayışını ve geleceğe uzanan güçlü vizyonunu birlikte selamladıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Kamu düzeninin, toplumsal huzurun ve devlet otoritesinin temel taşı olan büyük bir fedakarlık zincirinin kahramanları olarak sizlerle iftihar ediyoruz. Sizler Türk ceza infaz sistemimizin sahadaki temsilcileri olarak disiplinle, özveriyle ve sorumluluk bilinciyle çok kritik bir görev ifa ediyorsunuz. Üstlendiğiniz görevler ve gösterdiğiniz gayret toplum düzeninin korunmasında hayati bir öneme sahip. Sizler sadece güvenliği ve düzeni sağlamakla kalmıyor, adaletin şefkatli yüzünü yansıtarak demir kapıların ardında umudu da yaşatıyorsunuz. Gece gündüz, kar kış demeden her koşulda milletimizin huzuru için omuz omuza veren bu büyük ailenin her bir ferdiyle gurur duyuyorum. Bu sarsılmaz inançla Türk ceza sistemimizin en önemli halkası olan sizlerin 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Hepinize sağlık, huzur ve başarılar diliyor, her birinize gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ceza İnfaz Personeli Günü'nde Teşekkür - Son Dakika

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