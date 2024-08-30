İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tahliye prosedürleri eksiksiz uygulandı - Son Dakika
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İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tahliye prosedürleri eksiksiz uygulandı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Dilruba Kayserilioglu'nun tahliyesi esnasında resmi prosedürlerin eksiksiz olarak uygulandığını bildirdi.

30.08.2024 15:46
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Dilruba Kayserilioglu'nun tahliyesi esnasında resmi prosedürlerin eksiksiz olarak uygulandığını bildirdi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Kayserilioglu'nun tahliye sürecinde ailesine haber verilmediği ve gece yarısı ceza infaz kurumundan çıkarıldığına ilişkin basında ve sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kayserilioglu'nun hakkında İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 29 Ağustos 2024 tarihli tahliye müzekkeresinin aynı gün saat 17.13'te ceza infaz kurumu portalına düştüğü belirtilen açıklamada, bunun üzerine hemen tahliye işlemlerine başlandığı ve tutuklunun saat 20.00 sıralarında tahliye edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Kayserilioglu'nun emanete alınan eşyası arasında cep telefonu bulunmadığı anlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Resmi uygulama gereğince kişisel eşyası ile bir miktar parası kendisine eksiksiz teslim edilmiştir. Tutuklu, tahliye işlemleri sürerken, kurum personeline, ailesi, avukatı veya bir başka tanıdığına haber verilmesi yönünde bir istemde bulunmamıştır. Yasal zorunluluk olmamasına rağmen maddi durumu olmayan veya ulaşım güçlüğü yaşadığını beyan eden bütün tutuklulara kurum idaresince gerekli yardım sağlanmaktadır. Adı geçen tutukluya da jandarma tarafından araçla kampüs ana nizamiyesine kadar eşlik edilmiştir."

Kampüs önünden Aliağa ilçe merkezine toplu ulaşım araçları bulunduğu, ulaşım sorunu yaşanmadığı belirtilen açıklamada, "Tutukluya tahliyesi esnasında resmi prosedürler eksiksiz olarak uygulanmış olup bir ihmal ya da eksiklik söz konusu değildir." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tahliye prosedürleri eksiksiz uygulandı - Son Dakika

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