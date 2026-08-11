Cezaevi Firarisi Kırıkkale'de Yakalandı
Kırıkkale'de 3 yıl 5 ay hapis cezası olan cezaevi firarisi S.G. yakalandı ve cezaevine gönderilecek.
Kırıkkale'de hakkında 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi S.G yakalandı.
Hükümlünün, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.
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