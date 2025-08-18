Cezaevindeki Çocuklara Eğlenceli Etkinlikler

Ağrı'nın Patnos ilçesinde anneleriyle cezaevinde kalan 0-6 yaş arası çocuklar etkinliklerle güzel vakit geçirdi.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda annelerinin yanında kalan 0-6 yaş arası çocukların sosyal hayata uyumunu sağlamak amacıyla uygulamaya alınan proje kapsamında, çocuklar için eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

Çocukların cezaevi şartlarına mahkum edilmemesi hedeflenen proje kapsamında Cezaevi Savcısı Emin Burak Sürezli, Cezaevi Müdürü Burak Merkan Ünlü ve eğitimden sorumlu 2. Müdür Berna İlbeği'nin öncülüğünde, çocuklar Patnos İlçe Halk Kütüphanesi'ne getirildi.

Kütüphane gezisinde kitaplarla tanışan çocuklar, boyama yaptı, yapbozlarla oynayıp bovling etkinliğinde doyasıya eğlendi.

Projeyle cezaevinde annelerinin yanında kalan çocukların gelişimine katkıda bulunma ve onları toplumdan koparmama amaçlanıyor.