Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu - Son Dakika
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Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan\'ın ilk paylaşımı gündem oldu
30.06.2026 10:38
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Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan'ın tahliye edildiği ortaya çıktı. Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Karaarslan, "Allah kimseyi düşürmesin" mesajıyla dikkat çekerken, Kuruçeşme'den yaptığı paylaşımlar da takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan'ın tahliye edildiği öğrenildi.

Karaarslan, cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya hesabından önce beyaz kalp, ardından beyaz güvercin emojisi paylaştı. Daha sonra ise "Allah kimseyi düşürmesin" notunu takipçileriyle paylaştı.

Söz konusu paylaşım kısa sürede yüzlerce yorum aldı. Karaarslan ayrıca Kuruçeşme sahilinden yaptığı paylaşımlarla da takipçilerinin dikkatini çekti.

Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

TFF TARAFINDAN ÖMÜR BOYU MEN EDİLMİŞTİ

Elif Karaarslan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medyaya yansıyan uygunsuz görüntüler iddiası sonrası aldığı kararla gündeme gelmişti.

Tahkim Kurulu'nun onadığı kararla Karaarslan ve gözlemci Orhan Erdemir, ömür boyu hakemlikten men edilmişti. Hak hakkındaki iddiaları reddeden Karaarslan, hukuki süreç başlatırken hakemliği bırakarak sosyal medya içerik üreticiliğine yönelmişti.

Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

SOSYAL MEDYADAKİ KAZANCI GÜNDEM OLMUŞTU

Karaarslan'ın içerik üreticiliğine başlamasının ardından ücretli abonelik sistemi üzerinden yüksek gelir elde ettiği iddiaları da uzun süre sosyal medyada konuşulmuştu.

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Son Dakika Güncel Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • poyraz can poyraz can:
    tövbe tutmazmis 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu - Son Dakika
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