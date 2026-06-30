Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan\'ın ilk paylaşımı gündem oldu

İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan'ın tahliye edildiği öğrenildi.

Karaarslan, cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya hesabından önce beyaz kalp, ardından beyaz güvercin emojisi paylaştı. Daha sonra ise "Allah kimseyi düşürmesin" notunu takipçileriyle paylaştı.

Söz konusu paylaşım kısa sürede yüzlerce yorum aldı. Karaarslan ayrıca Kuruçeşme sahilinden yaptığı paylaşımlarla da takipçilerinin dikkatini çekti.

TFF TARAFINDAN ÖMÜR BOYU MEN EDİLMİŞTİ

Elif Karaarslan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medyaya yansıyan uygunsuz görüntüler iddiası sonrası aldığı kararla gündeme gelmişti.

Tahkim Kurulu'nun onadığı kararla Karaarslan ve gözlemci Orhan Erdemir, ömür boyu hakemlikten men edilmişti. Hak hakkındaki iddiaları reddeden Karaarslan, hukuki süreç başlatırken hakemliği bırakarak sosyal medya içerik üreticiliğine yönelmişti.

SOSYAL MEDYADAKİ KAZANCI GÜNDEM OLMUŞTU

Karaarslan'ın içerik üreticiliğine başlamasının ardından ücretli abonelik sistemi üzerinden yüksek gelir elde ettiği iddiaları da uzun süre sosyal medyada konuşulmuştu.