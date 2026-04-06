Cezayir, 110 Milyon Doları Geri Alacak
Cezayir, 110 Milyon Doları Geri Alacak

06.04.2026 03:16
Cezayir, Buteflika döneminde kaçırılan 110 milyon doları İsviçre'den geri alma sürecini başlattı.

Cezayir, eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika döneminde yurt dışına kaçırılan ve İsviçre'de dondurulan 110 milyon dolardan fazla parayı geri alacağını açıkladı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ın Bakanlar Kurulunda kaçırılan paraların geri alınmasına ilişkin dosyaya dair sunum yaptığı bildirildi.

Açıklamada, Attaf'ın İsviçre'ye 33 adli yardım talebi gönderdiği, bunlardan 20'sinin kabul edildiği, dondurulan ve kaçırılan paralara ilişkin 4 dosyanın ise şu ana kadar nihai olarak sonuçlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu işlemler kapsamında Cezayir'in dondurulan 110 milyon dolardan fazla parayı teslim alacağı kaydedildi ancak teslim tarihine ilişkin bilgi verilmedi.

Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un, yağmalanan paraların geri alınmasındaki işbirlikleri dolayısıyla İsviçre ve İspanya'ya teşekkür ettiği aktarıldı.

Öte yandan, aynı kapsamda Fransa'ya 61 adli yardım talebi gönderildiği ancak bu ülkeye yapılan başvurulardan henüz yanıt alınamadığı ifade edildi.

Cezayir, 2019'da Buteflika döneminin halk arasında "Hirak" olarak anılan protestolar eşliğinde sona ermesinin ardından, yolsuzlukla mücadele kapsamında iş insanları ve üst düzey yetkililere yönelik adli süreç başlatmıştı.

Yağmalanan ve kaçırılan paraların geri alınması, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un en önemli seçim vaatlerinden biri arasında yer alıyor.

Tebbun, Ekim 2025'te yaptığı açıklamada, yağmalanan paralardan ve mallardan elde edilen 30 milyar doların geri alındığını duyurmuştu.

Cezayir, kaçırılan paraların banka hesaplarına yatırıldığı veya gayrimenkule dönüştürüldüğü yabancı ülkelere adli başvurularını sürdürürken, İsviçre, İspanya'nın ardından Cezayir'e yağmalanan paraları teslim ettiğini açıklayan önde gelen ülkeler arasında gösteriliyor.

Madrid yönetimi daha önce de yolsuzluk davalarında hüküm giyen Cezayirli bir iş insanına ait Barselona'daki lüks bir oteli Cezayir'e devretmişti.

Buteflika döneminde yurt dışına kaçırılan paraların toplam tutarına ilişkin ise resmi bir rakam bulunmuyor.

Cezayir'de "en uzun süre yönetimde kalan cumhurbaşkanı" ve "ülkedeki kitlesel protesto hareketleri sonucu görevi bırakan ilk kişi" olarak bilinen eski Cumhurbaşkanı Buteflika, 17 Eylül 2021'de 84 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
