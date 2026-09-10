Cezayir, BAE ile ilişkileri kestikten sonra hava sahasını BAE uçaklarına kapattı - Son Dakika
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Cezayir, BAE ile ilişkileri kestikten sonra hava sahasını BAE uçaklarına kapattı

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Cezayir, BAE ile diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından 11 Eylül 2026'dan itibaren BAE'de tescilli tüm sivil ve askeri uçaklara hava sahasını kapatma kararı aldı. Karar, başkentteki Houari Boumediene Havalimanı'na gelen ve buradan kalkan ticari sivil uçuşları kapsamıyor; bu uçuşlar 2026 sonuna kadar devam edecek.

Cezayir makamları, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile diplomatik ilişkilerin kesilmesinin ardından, hava sahasını bu gece yarısından (00: 00) itibaren BAE'de tescilli tüm sivil ve askeri uçaklara kapatma??????? kararı aldı.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kararın Cezayir'in BAE ile diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından alındığı belirtildi.

Açıklamada, 11 Eylül 2026 saat 00.00'dan itibaren BAE'de tescilli tüm sivil ve askeri uçakların Cezayir hava sahasını giriş ve çıkış yönünde kullanmasının yasaklandığı bildirildi.

Kararın, başkentteki Houari Boumediene Uluslararası Havalimanı'na gelen ve buradan kalkan ticari sivil uçuşları kapsamadığı kaydedildi.

Söz konusu ticari uçuşların 2026 sonuna kadar devam edeceği aktarılan açıklamada, bu tarihin iki taraf arasında imzalanan sözleşmenin sona ereceği tarih olduğu belirtildi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, bugün BAE ile diplomatik ilişkilerini bitirme kararı aldığını açıklamıştı.

Bakanlığın açıklamasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin korunmasına yönelik tüm yolların tükenmesinin ardından BAE ile diplomatik ilişkilerin bugün itibarıyla kesildiği belirtilmişti.

Açıklamada, "BAE'nin artan kışkırtıcı ve düşmanca eylemleri karşısında Cezayir, büyük bir itidal ve yüksek bir sorumluluk duygusuyla hareket etmiştir. Devletler arası ilişkileri yöneten ilkelere tam saygı ruhuyla, BAE tarafının dikkatini çekmek ve bu esef verici, haksız davranışların doğurabileceği vahim sonuçlar konusunda kendilerini uyarmak için hiçbir çabadan kaçınılmamıştır." ifadesine yer verilmişti.

Yapılan birçok uyarıya rağmen BAE'nin bu eylemlerinde ısrarcı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, söz konusu eylemlerin "iki egemen devlet arasındaki ilişkiler çerçevesinde artık kabul edilebilir, katlanılabilir veya cevapsız bırakılabilir sınırları aştığı" kaydedilmişti.

Açıklamada, bu doğrultuda ikili ilişkileri korumaya yönelik tüm yolların tükendiği ve Cezayir hükümetinin BAE ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldığı belirtilmişti.

BAE de Cezayir'in iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri kesme kararının geçici olması temennisinde bulunarak, iki halk arasındaki kardeşlik bağlarının korunması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Diplomasi, Havacılık, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir, BAE ile ilişkileri kestikten sonra hava sahasını BAE uçaklarına kapattı - Son Dakika

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