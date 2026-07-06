Cezayir Bağımsızlık Günü Kutlamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cezayir Bağımsızlık Günü Kutlamaları

06.07.2026 02:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cezayir, 132 yıllık sömürge dönemine son verdiği günün 64. yılını kutluyor ve Fransa ile ilişkilerini onarmaya çalışıyor.

Cezayir, Fransa ile yaklaşık iki yıldır diplomatik kriz seviyesinde seyreden ilişkileri yeniden onarma arayışlarının ortasında, 132 yıllık sömürge dönemine son verdiği Bağımsızlık ve Ulusal Egemenliğin Yeniden Kazanılması Günü'nün 64. yıl dönümünü kutladı.

Her yıl 5 Temmuz'da kutlanan bu tarihi gün, Fransa'nın 1830-1962 yılları arasındaki sömürge yönetimi boyunca milyonlarca kayıp veren Cezayir halkı için büyük bir sembolik önem taşıyor.

Cezayir Mücahidler Bakanlığı, bu yılki kutlamaların resmi temasını "Bağımsızlık nesillerin emanetidir" olarak belirledi.

Ülke genelinde meydanlarda bayrak çekme törenleri düzenlenirken, özellikle konut sektöründe tamamlanan kalkınma projelerinin teslimatı gerçekleştirildi.

Cezayir, 8 yıl süren (1954-1962) ve tarihi kaynaklara göre 1,5 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği şanlı kurtuluş savaşının ardından, 5 Temmuz 1962'de bağımsızlığını resmen ilan etmişti.

Bağımsızlık tarihi olarak, Fransa'nın ülkeyi işgal ettiği 5 Temmuz 1830 tarihine misilleme olarak yine aynı gün seçilmişti.

Çocuklarımızın hafızasında iz bırakacak

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, bağımsızlık yıl dönümü vesilesiyle başkent Cezayir'de bir dizi stratejik projenin açılışını yaptı.

Cezayir resmi haber ajansı APS'nin aktardığına göre Tebbun, ülkenin dijital egemenliğini güçlendirme taahhüdünün bir parçası olarak Cezayir Ulusal Dijital Hizmetler Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tebbun ayrıca, ülke genelinde 179 bin 168 konutun hak sahiplerine dağıtılması talimatını verdi.

Tebbun, konut dağıtımı için bağımsızlık gününün seçilmesini, "Bu tarihi, Cezayir çocuklarının hafızasında silinmez bir anı haline getirmeyi amaçlıyoruz." sözleriyle değerlendirdi.

Kutlamaların arifesinde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Tebbun, Fransa'nın sömürge dönemini sert sözlerle eleştirdi.

Tebbun mesajında, "Tarih, Cezayir halkının mübarek kurtuluş devrimi sırasındaki mücadelesini şanlı bir destan olarak kaydetmiştir. Halkımızın yedi yılı aşkın süre boyunca sömürgeci ve kin dolu bir zihniyete karşı ödediği ağır bedellere, maruz kaldığı acılara tarih şahittir." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın 1840'lı yıllarda Cezayir Genel Valisi Thomas Robert Bugeaud liderliğinde uyguladığı ve halkı aç bırakarak direnişi kırmayı amaçlayan "yakılmış toprak" taktiğine atıfta bulunan Tebbun, sömürge dönemi boyunca (1830-1962) toplam 5 milyon 360 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak bu nesli "kahramanlar kuşağı" olarak nitelendirdi.

Fransa ile ilişkilerde normalleşme arayışları ve seçim gölgesi

Cezayir'in bağımsızlık kutlamaları, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fas'ın Batı Sahra planına destek vermesinin ardından Temmuz 2024'te patlak veren ve Cezayir'in Paris Büyükelçisini geri çekmesiyle derinleşen diplomatik krizin gölgesinde gerçekleşiyor.

Son dönemde ise iki ülke arasında ilişkileri normalleştirme yönünde adımlar atılıyor.

Mayıs ayında Fransa Büyükelçisi Stephane Romatet'nin Cezayir'deki görevine dönmesinin ardından, Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin ve Cezayir İçişleri Bakanı Said Sayud karşılıklı resmi ziyaretlerde bulundu.

Görüşmeler neticesinde adli iş birliği, güvenlik, terörle mücadele ve göç konularında ortak çalışmaların yeniden başlatılması kararlaştırıldı.

Fransa ayrıca, eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika döneminde Fransa'ya kaçırılan Cezayir fonlarının iadesi talebini incelemeye hazır olduğunu bildirdi.

Fransa'da İçişleri Bakanı Laurent Nuñez döneminde diyalog eksenli bir politika izlense de, iki ülke arasında çözülmeyi bekleyen köklü tarihi dosyalar varlığını koruyor.

Cezayir; Fransa'nın iade etmeyi reddettiği devlet arşivleri, Paris'teki İnsan Müzesi'nde tutulan direniş liderlerinin kafatasları ve Fransa'nın 1960-1966 yılları arasında Cezayir Sahrası'nda gerçekleştirdiği nükleer denemelerin mağdurlarına tazminat ödenmesi gibi kritik konularda somut adımlar atılmasını şart koşuyor.

Fransa ile Cezayir arasındaki ilişkiler son yıllarda gergin seyrediyordu

İki ülke arasında Fransız yetkililerin yıllardır iade etmeyi reddettiği Cezayir arşivi ve Paris'teki İnsan Müzesi'nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafatasları, Fransa'nın 1960-1966 yıllarında Cezayir Çölü'nde gerçekleştirdiği nükleer denemelerin kurbanları için tazminat ödenmesi ve Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulması gibi çözüm bekleyen tarihi konular bulunuyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Cezayir, Fransa, Güncel, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir Bağımsızlık Günü Kutlamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’ta dev çöp konteyneri sel sularına kapılıp sürüklendi Beşiktaş'ta dev çöp konteyneri sel sularına kapılıp sürüklendi
Kontrollü yıkımda bitişikteki binaya hasar verildi: Geldim, banyo yerinde yok Kontrollü yıkımda bitişikteki binaya hasar verildi: Geldim, banyo yerinde yok
Ringe çıkmadan tarih yazdı: Milli sporcu Kadir Yıldırım maç yapmadan 32. kez şampiyon oldu Ringe çıkmadan tarih yazdı: Milli sporcu Kadir Yıldırım maç yapmadan 32. kez şampiyon oldu
Malatya’da Orman Yangınına Müdahale Malatya'da Orman Yangınına Müdahale
Kızılırmak’ta akıntıya kapılan çocuğunu kurtarmaya çalışan baba, suda kayboldu Kızılırmak'ta akıntıya kapılan çocuğunu kurtarmaya çalışan baba, suda kayboldu
Üsküdar’da park halindeki otomobilde ölü bulundu Üsküdar'da park halindeki otomobilde ölü bulundu

01:13
Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
01:11
Arkadaşına jest yaptı ama... Koca ülkenin kaderinin değiştiği o an
Arkadaşına jest yaptı ama... Koca ülkenin kaderinin değiştiği o an
00:58
Bu adam insan değil Haaland Brezilya’nın hayallerini yıktı
Bu adam insan değil! Haaland Brezilya'nın hayallerini yıktı
23:59
Rus komedyenler bu kez Yunanistan’da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Dokus’u şakaladı: Ülkede kriz çıktı
Rus komedyenler bu kez Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Dokus'u şakaladı: Ülkede kriz çıktı
23:07
“Geleceğin Mührü“ kampanyası kısa sürede zirveye yerleşti İlk 30 dakikada on binlerce paylaşım yapıldı
"Geleceğin Mührü" kampanyası kısa sürede zirveye yerleşti! İlk 30 dakikada on binlerce paylaşım yapıldı
22:32
ABD Başkanı Trump’ın konvoyundaki araçlar Ankara’da görüntülendi
ABD Başkanı Trump'ın konvoyundaki araçlar Ankara'da görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 02:54:34. #7.12#
SON DAKİKA: Cezayir Bağımsızlık Günü Kutlamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.