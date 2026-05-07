Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a Devlet Nişanı tevcih edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Erdoğan'ın Tebbun onuruna verdiği yemek öncesi "Devlet Nişanı Tevcih Töreni" düzenlendi.

Türkiye ile Cezayir arasında 5 asra varan kardeşlik ve dostluk bağlarının gün geçtikçe daha da artmasına memnuniyetle şahitlik ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkili ilişkilerimiz kıymetli kardeşim Tebbun'un samimi destekleriyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır. 2023'te Cezayir'i ziyaretim sırasında stratejik seviyeye yükseltmeyi kararlaştırdığımız Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi mekanizmasının ilk toplantısını bugün başarıyla tamamladık, toplantı vesilesiyle işbirliğimizi güçlendirecek çeşitli belgelere imza attık." ifadelerini kullandı.

Tebbun'un "Yeni Cezayir Vizyonu"nu ilgiyle takip ettiğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cezayir'in Sayın Tebbun'un dirayetli liderliği altında bölgesinde bir yıldız gibi parladığını görüyor, bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Aziz kardeşim, ilişkilerimizin bugünkü mükemmel seviyesine ulaşmasının önünü açan müstesna liderliğinizle aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesine yönelik samimi ve kararlı bir irade sergilediniz. Ülkelerimiz ve halklarımızın ortak menfaatleriyle ilişkilerimize olan kıymetli katkılarınız nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanı olan Devlet Nişanımızı size tevcih etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Devlet Nişanımızı ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir nişanesi olarak göreceğinize ve taşıyacağınıza eminim. Athir Nişanı'nın tarafıma tevdi edilmesinden duyduğum memnuniyeti huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Şahsıma gösterilen teveccüh için şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin."