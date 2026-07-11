Cezayir'de 119 Yangın: 114'ü Söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cezayir'de 119 Yangın: 114'ü Söndürüldü

11.07.2026 01:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cezayir'de sıcak hava dalgası nedeniyle 119 yangın çıktı, 114'ü kontrol altına alındı.

Cezayir'de bir günde 119 yangın çıktığı ve bunlardan 114'ünün söndürüldüğü bildirildi.

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde 40 dereceyi aşan sıcak havaların etkisiyle artan yangınlara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ülkenin kuzey bölgelerinde etkili olan ve pazar gününe kadar sürmesi beklenen sıcak hava dalgasının etkisiyle çıkan yangınlarda, ormanlık alanlar ve tarım arazilerinin etkilendiği ifade edildi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Guelma eyaletine bağlı Neşmaye beldesindeki yangının diğerlerine göre daha büyük olduğu aktarılan açıklamada, bu yangına 6 itfaiye aracı ve 4 uçakla birlikte karadan ve havadan müdahale edildiği kaydedildi.

Ülke çapında bir günde çıktığı belirtilen 119 yangının 114'ünün başarıyla söndürüldüğü, Guelma'daki yangın haricindeki 4 yangının kontrol altına alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Hava Durumu, Cezayir, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'de 119 Yangın: 114'ü Söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu, Galatasaray’ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını “Günaydın“ notuyla paylaştı İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı
19 yıl sonra çöp konteynerindeki bebek davasında anne: Hatırlamıyorum 19 yıl sonra çöp konteynerindeki bebek davasında anne: Hatırlamıyorum
Tıp öğrencisi Yaren’in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Tıp öğrencisi Yaren'in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
174 sürücü aynı hatayı yaptı Kesilen ceza 34,8 milyon lirayı buldu 174 sürücü aynı hatayı yaptı! Kesilen ceza 34,8 milyon lirayı buldu
Konya’da kayıp olarak aranan bir vatandaş sağ halde bulundu Konya'da kayıp olarak aranan bir vatandaş sağ halde bulundu

00:48
Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de
Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de
23:58
86’da oyuna girdi, 89’da attı İspanya yarı finalde
86'da oyuna girdi, 89'da attı! İspanya yarı finalde
22:34
Fenerbahçe’den Greenwood için açıklama: Geliyor
Fenerbahçe'den Greenwood için açıklama: Geliyor!
21:59
Arnavutköy’de boşandığı eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti
Arnavutköy'de boşandığı eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti
21:53
Trump’tan ’suikast’ iddialarına ilişkin ilk açıklama: İran’a yönelik talimatını paylaştı
Trump’tan 'suikast' iddialarına ilişkin ilk açıklama: İran'a yönelik talimatını paylaştı
21:40
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 02:03:46. #7.13#
SON DAKİKA: Cezayir'de 119 Yangın: 114'ü Söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.