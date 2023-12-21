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Cezayir'de Futbol Takımı Otobüs Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
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Cezayir'de Futbol Takımı Otobüs Kazası: 2 Ölü

Cezayir 1. Futbol Ligi ekiplerinden MC El Bayadh'ın takım kafilesini taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu bir futbolcu ve bir antrenör hayatını kaybetti. JS Kabylie takımıyla deplasmanda yapılacak maç öncesi meydana gelen kazada kaleci Zakaria Bouziani ve yardımcı antrenör Khalid Muftah yaşamını yitirdi. Cezayir Futbol Federasyonu, baş sağlığı dileklerini ileterek bu hafta oynanacak lig maçlarının ertelendiğini duyurdu.

Cezayir\'de Futbol Takımı Otobüs Kazası: 2 Ölü
21.12.2023 - 21:05,
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Cezayir 1. Futbol Ligi ekiplerinden MC El Bayadh'ta bir futbolcu ve antrenör, takım kafilesini taşıyan otobüsün kaza yapması nedeniyle hayatını kaybetti.

Cezayir basınında yer alana haberlere göre, JS Kabylie takımıyla deplasmanda yapılacak maç için takım kafilesini taşıyan otobüsün karıştığı kazanın ardından kaleci Zakaria Bouziani ve yardımcı antrenör Khalid Muftah, yaşamını yitirdi.

Cezayir Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kulübe, taraftarlara ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dilenerek, bu hafta oynanacak lig maçlarının ertelendiği duyuruldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Cezayir'de Futbol Takımı Otobüs Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
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