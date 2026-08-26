Cezayir'de Orman Yangınları: 58 Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cezayir'de Orman Yangınları: 58 Yangın Çıktı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cezayir'de 58 orman yangınından 21'i kontrol altına alındı, 37 yangına müdahale sürüyor.

Cezayir'de gün içinde çıkan 58 orman yangınından 21'inin kontrol altına alındığı ve 37 yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi.

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle çıkan yangınlara ilişkin bilgi verildi.

Gün içinde çıkan yangınların tamamının ülkenin doğusundaki vilayetlerde görüldüğü aktarılan açıklamada, bazı bölgelerde sakinlerin önleyici tedbir kapsamında tahliye edildiği belirtildi.

Doğudaki farklı vilayetlerde çıkan 58 yangından 21'inin kontrol altına alındığı bilgisinin yer aldığı açıklamada, 37 yangına müdahale çalışmalarının ise havadan ve karadan sürdüğü kaydedildi.

Cezayir'de geçen ay meydana gelen büyük orman yangınlarında 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Cezayir, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'de Orman Yangınları: 58 Yangın Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alacağı için elektrik direğine çıktı 2 saatte zor indirildi Alacağı için elektrik direğine çıktı! 2 saatte zor indirildi
Mehmet Uçum’dan AİHM’in Kavala kararına sert tepki: Haddini bilsin Mehmet Uçum’dan AİHM’in Kavala kararına sert tepki: Haddini bilsin
Ehliyetsiz sürücü dehşeti 5 yaşındaki kız kurtarılamadı Ehliyetsiz sürücü dehşeti! 5 yaşındaki kız kurtarılamadı
Sakarya’da tehlikeli sızıntı: 2 kişi tedavi altına alındı Sakarya’da tehlikeli sızıntı: 2 kişi tedavi altına alındı
Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın
İran: Hürmüz Boğazı’nda güney koridor kapalı İran: Hürmüz Boğazı'nda güney koridor kapalı

20:49
Fenerbahçe’nin Lyon maçı 11’inde sürpriz
Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'inde sürpriz
20:37
Belediyede rüşvet kavgası Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
Belediyede rüşvet kavgası! Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
20:17
Haluk Levent’in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
Haluk Levent'in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
20:11
Galatasaray’dan TFF’ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor
Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor
19:26
Sel felaketinin ortasında insanlık ayıp suların içinde değerli eşya aradılar
Sel felaketinin ortasında insanlık ayıp; suların içinde değerli eşya aradılar
18:15
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü? Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 21:25:42. #7.12#
SON DAKİKA: Cezayir'de Orman Yangınları: 58 Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement